İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde dönüş yapmak isteyen Gülseren Güzel Keleş idaresindeki 02 AAJ 101 plakalı Fiat marka otomobile Barış Çetinkaya idaresindeki 07 YIL 56 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Gülseren Güzel Keleş ile Selvi Çetin yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan her iki yaralıya olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar hastaneye gitmeyi kabul etmezken, kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardında yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu
Taksi bekleyen vatandaşı aracına aldı, ardından bariyerlere girdi
Taksi bekleyen vatandaşı aracına aldı, ardından bariyerlere girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Adil Karaismailoğlu
Magazin Şevval Sam Fahriye Evcen Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Enes Ünal Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.06.2021 15:46:37. #1.13#

title