İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Flamingo Yolu üzerinde dönüş yapmak isteyen Gülseren Güzel Keleş idaresindeki 02 AAJ 101 plakalı Fiat marka otomobile Barış Çetinkaya idaresindeki 07 YIL 56 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Gülseren Güzel Keleş ile Selvi Çetin yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan her iki yaralıya olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralılar hastaneye gitmeyi kabul etmezken, kazaya karışan araçlar polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardında yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı