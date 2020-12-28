İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

28.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:13
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ercan Avcı idaresindeki 44 AAY 566 plakalı Renault marka otomobil ile İbrahim Tuzcu idaresindeki 44 PA 654 plakalı Hyundai marka otomobil, Çelikhan- Malatya karayolu Çat Barajı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Her iki yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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