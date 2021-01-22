İki kişinin intiharına şahit olan Lee Ryan'ın trajik anısı: Genç yaşta öleceğimi düşündüm

Efsane müzik grubu Blue'nun ünlü solisti Lee Ryan katıldığı bir podcast programında gençliğinde yaşadığı korkunç anıları anlattı. Şahit olduğu iki ölüm sonrası ağır bir travma yaşayan Lee Ryan, kendisinin hızlı yaşayıp genç öleceğine inandığını söyledi.

The Family Business podcast programına konuk olan Blue'nun solisti Lee Ryan, gençlik yıllarında yaşadığı korkunç deneyimlerden bahsetti. Blue grubunda yakaladığı şöhret sonrası raydan çıkan 37 yaşındaki şarkıcı bu durumu gençlik yıllarında tanıklık ettiği iki ağır olaya ve madde bağımlılığına bağladı. Yaşadığı olayların kendinde büyük izler bıraktığını belirten Ryan, bu durumun onu gerçekten çok etkilediğini belirtti.

ARKADAŞI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE VURULMUŞ

Program esnasında Londra'nın güneydoğusundaki Plumstead'deki evinin dışında meydana gelen olayı hatırlayan Ryan, "Bir film izliyordum ve 'tak tak', bu da ne?" dedi ve olayın devamını şu şekilde anlattı: "Dışarı baktım ve arkadaşımın omzunu tutarak yerde yattığını gördüm. Babası bir tüfekle dışarı çıktı, yolun ortasına yürüdü ve bir el daha ateş etti. Kız ayağa kalkarak kaçtı, sonra arkasını döndü ve o anda kafasından vurulmuştu."

YAŞADIKLARI İYİ BİR KARIŞIM DEĞİLDİ

Evinin yakınında gerçekleşen başka bir olay hakkında da konuşan Ryan, apartman bloğunda öldürülen bir kadından bahsetti. Tanıklık ettiği bu olayın da onu çok etkilediğini söyleyen Ryan, "Sanırım büyürken başa çıkmam gereken çok şey vardı ve sonra ünlü oldum. Bu iyi bir karışım değil." dedi.

CLUB 27'NİN PARÇASI OLACAĞINA İNANMIŞ

Ünlü sinema oyuncu James Dean'ın 'hızlı yaşa genç öl' yaklaşımını benimsediğini söyleyen Ryan, yaşadığı kötü anılarının ve madde bağımlılığının verdiği etkiyle kendisini genç öleceğine inandırdığını söyledi. Ayrıca kendisinin Club 27'nin (Tamamı 27 yaşında ölmüş, çoğunlukla popüler müzisyen, sanatçı ve oyuncu kişilerin dahil edildiği bir liste.) bir parçası olacağına inandığını da ekledi.