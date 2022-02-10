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İki katlı ahşap bina yanarak kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İki katlı ahşap bina yanarak kül oldu

Sinop'un Ayancık ilçesinde iki katlı ahşap bina çıkan yangın sonucu kül oldu.

AYANCIK, SİNOP (İHA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde iki katlı ahşap bina çıkan yangın sonucu kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ayancık ilçesi Yalı Mahallesi Amiral Sıtkı Eryar Caddesi üzerindeki Ayşe Karacan'a ait iki katlı ahşap binada, saat: 03.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Ayancık Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek çevre binalara sıçramasını önledi. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışma sonunda yangın kontrol altına alınırken, boş bina tamamen küle döndü.

Yangında can kaybı yaşanmazken iki katlı ahşap bina kullanılmaz hale geldi. Yangının sebebi henüz bilinmezken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

İki katlı ahşap bina yanarak kül oldu

İki katlı ahşap bina yanarak kül oldu

İki katlı ahşap bina yanarak kül oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Ayancık, Yangın, Sinop, 3. Sayfa, Haberler

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