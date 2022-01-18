İki İyi Çocuk nerede çekildi? İki İyi Çocuk filmi konusu nedir? İki İyi Çocuk oyuncuları ve İki İyi Çocuk özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan İki İyi Çocuk filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen İki İyi Çocuk filmi hakkında İki İyi Çocuk konusu, İki İyi Çocuk özeti ve İki İyi Çocuk oyuncuları gibi konuları merak edildi. 2018 yılında gösterime giren İki İyi Çocuk filmi yönetmen koltuğunda Mehmet Demir Yılmaz otururken filmi başrollerinde ise Sarp Levendoğlu, Kazım Karakadıoğlu ve Sevcan Yaşar gibi başarılı oyuncular var. İki İyi Çocuk nerede çekildi?

İki İyi Çocuk nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İki İyi Çocuk filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan İki İyi Çocuk filmini izleyecek olanların merak ettiği İki İyi Çocuk konusu nedir, İki İyi Çocuk oyuncuları kimler ve İki İyi Çocuk özeti gibi konuları inceliyoruz.

İKİ İYİ ÇOCUK KONUSU

Ercan, zihinsel yetersizliği olan bir gençtir. Çocukken babasını trafik kazasında kaybeden Ercan, annesi ile birlikte Antakya'da yaşamaktadır. Genç adam acı dolu dünyasında kurduğu hayale sarılarak mutlu olmayı başarır. Hayal dünyasında başarılı bir polis olduğunu düşünen Ercan tüm şehrin kendisine saygı duyduğuna ve herkes tarafından sevildiğine inanır. Onun bu hayali şehre atanan yeni başkomiser Serdar ile arasında çok özel bir bağ kurmasına yol açar. Serdar, Ercan'a tam anlamıyla kol kanat gerer ve ona kardeşiymiş gibi davranır. Fakat Ercan bir kaçakçılık planına dahil edilince işler karışır. Serdar, bir yandan Ercan'ı tehlikelerden kurtarmaya çalışırken bir yandan da kalbini çalan Defne'nin peşinden koşar.

Yönetmen koltuğunda Mehmet Demir Yılmaz'ın oturduğu filmin senaryosunu Yılmaz, Sertaç Yaşar ile birlikte kaleme alıyor. Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Kazım Karakadıoğlu'nun paylaştığı filmin kadrosunda Sevcan Yaşar, Devrim Özder Akın, Mehmet Ulusoy gibi isimler yer alıyor.

İKİ İYİ ÇOCUK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Başrollerini Sarp Levendoğlu ve Kazım Karakadıoğlu'nun paylaştığı İki İyi Çocuk filmi çekimleri Hatay'da gerçekleştirilmiştir. Hatay Antakya'da yaşayan zihinsel engelli Ercan'ın öyküsünü anlatan filmin çekimleri 5 hafta sürmüştür.

İKİ İYİ ÇOCUK OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Mehmet Demir Yılmaz

Oyuncular: Sarp Levendoğlu, Sevcan Yaşar, Kazım Karakadıoğlu, Günay Karacaoğlu, Devrim Özder Akın

Tür: Drama, Komedi

Yapım Yılı: 2018 (105 dk)

Vizyon Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma

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