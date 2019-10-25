İki Gözüm Filmi

İki Gözüm Filmi

İki Gözüm filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. İki Gözüm filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

25.10.2019 15:58
İki Gözüm Filmi

Merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını beyaz perdeye taşıyan filmin yönetmenliğini Gani Rüzgar Şavata ile Hakan Gürtop üstlenirken, Kaya'yı Özgür Tüzer canlandırıyor.

Yönetmen: Gani Rüzgar Şavata, Hakan Gürtop

Senaryo: Gönül Aktürk

Oyuncular: Özgür Tüzer, Aleyna Solaker, Serdar Orçin, Ruhi Sarı, Metin Yıldız, Yelda Reynaud, Esin Akkaş

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: İki Gözüm

Yapımcı Firma: 7. Sanat

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 29.11.2019


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Kaynak: InterSinema.com
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