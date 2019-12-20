'İki Gözüm Ahmet'in fragmanı yayında
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'İki Gözüm Ahmet'in fragmanı yayında

Yapımcılığını X Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Hakan Gürtop ile Gani Rüzgar Şavata'nın yaptığı film, 7 Şubat'ta vizyona girecek.

20.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:07

Yapımcılığını X Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini ile Gani Rüzgar Şavata'nın yaptığı film, 7 Şubat'ta vizyona girecek. 'yı Özgür Tüzer'in canlandırdığı filmin yeni fragmanı ise önceki gün yayınlandı. Fragman sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: 'İki Gözüm Ahmet'in fragmanı yayında
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