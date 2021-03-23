Son dakika haberi | İki farklı kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
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Son dakika haberi | İki farklı kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

23.03.2021 19:10 | Son Güncelleme: 23.03.2021 19:42

Edinilen son dakika gelişmesine göre - İki farklı kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı İnegöl'de meydana gelen iki farklı kazada 2 motosiklet sürücü yaralandı.

- İki farklı kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

BURSA - İnegöl'de meydana gelen iki farklı kazada 2 motosiklet sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre ilk kaza İnegöl Alanyurt yolu diş hastanesi karşısında meydana geldi. Motosikleti genç grup Cem H idaresindeki motosiklet kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol ortasında bulanan tabelaya çarparak devrildi. Kazada genç sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İkin kaza ise Kemalapaşa Mahallesi Halyanı sokak üzerine meydana geldi. Motosikletle otomobilin karıştığı kazada Ercan Z yaralandı. Talihsiz motosiklet sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki motosiklet sürücüsünün durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Son dakika haberi | İki farklı kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
Son dakika haberi | İki farklı kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
Son dakika haberi | İki farklı kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı
Son dakika haberi | İki farklı kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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