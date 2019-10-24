İki eski bakanın çevresinden Ali Babacan'ın partisine katılacakları iddiasına yalanlama

24.10.2019 23:25

AK Parti'den istifa ederek parti kurma çalışmalarına başlayan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni partisine eski bakanlardan Nimet Baş(Çubukçu) ile Selma Aliye Kavaf'ın katılacağı ve her iki isimle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görüşmeler yaptığı öne sürülmüştü.

2 BAKANA YAKIN KAYNAKLAR YENİ PARTİ İDDİALARINI YALANLADI

YeniAkit'e konuşan Nimet Baş ve Selma Aliye Kavaf'a yakın kaynaklar, bu iddiaların doğru olmadığını, böyle bir durum olsa kendilerinin resmî olarak bir açıklama yapacağını ifade ettiler. Özellikle Selma Aliye Kavaf'ın AK Parti'nin programlarına katıldığını, kendilerinin de o haberi okuduklarını fakat haberi yazanın bakanların isimlerini dahi doğru yazmadığını belirterek yeni parti iddialarını yalanladılar.

BABACAN YIL SONUNDA PARTİ KURACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan yıl sonuna kadar yeni bir siyasi parti kurmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Karar Gazetesi'nden Ahmet Taşgetiren ve Yıldıray Oğur'un sorularını cevaplayan Babacan, uzun süredir kurulacağı iddia edilen parti hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

"Gönlümüzden geçen takvimler 2020'yi göstermeden tüzel kişiliği kurmak." ifadelerini kullanan siyasetçi kendileri için kalitenin çok önemli olduğunu ve bu amaçla beraber çalışacakları ekibi özenle seçtiklerini söylemişti.

Bazı kişilerin de dışarıdan destek vermek istediğini belirten Babacan, "Durum bu kadar kötüyken, Türkiye'nin geleceğiyle alakalı böyle iyi niyetli bir çalışma başlamışken, ben bu çalışmaya katkı vermeliyim diye ahlaki sorumluluk hissedip gelen çok sayıda insan var." şeklinde konumuştu.

Babacan, partinin olası ismi konusunda ise herhangi bir bilgi vermemişti.