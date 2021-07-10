Son dakika haberleri! Yolda yürürken iki aracın arasına sıkıştı, ölümden döndü
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Son dakika haberleri! Yolda yürürken iki aracın arasına sıkıştı, ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi: Malatya'da yolda yürürken tomruk yüklü traktörün çarptığı bir kişi, traktörle ile park halindeki bir araç arasında sıkışarak yaralandı.

Malatya'da yolda yürürken tomruk yüklü traktörün çarptığı bir kişi, traktörle ile park halindeki bir araç arasında sıkışarak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürürken seyir halinde olan bir traktörün römork kısmının çarptığı şahıs park halindeki bir araçla traktör arasına sıkışarak yere yığıldı. Traktörün üzerinden geçmesi sonucu yaralanan şahıs, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Son dakika haberleri! Yolda yürürken iki aracın arasına sıkıştı, ölümden döndü
Son dakika haberleri! Yolda yürürken iki aracın arasına sıkıştı, ölümden döndü
Son dakika haberleri! Yolda yürürken iki aracın arasına sıkıştı, ölümden döndü
Son dakika haberleri! Yolda yürürken iki aracın arasına sıkıştı, ölümden döndü
Son dakika haberleri! Yolda yürürken iki aracın arasına sıkıştı, ölümden döndü
Son dakika haberleri! Yolda yürürken iki aracın arasına sıkıştı, ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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