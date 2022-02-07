İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Tire ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece 00.00 sıralarında Tire - Ödemiş yolu, Yeğenli köyü yakınlarında meydana geldi. Durmuş Ali Şentürk (36) yönetimindeki 35 YKG 18 plakalı otomobil, Yeğenli yönünden Kahrat istikametine seyir halindeyken, Yeğenli Köyü Mezarlığı yakınlarına geldiği esnada, karşı yönden gelen İsmail Coşkun (30) yönetimindeki 35 BCA 008 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu ortalık savaş alanın dönerken, olay yerine jandarma, AKS ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü İsmail Coşkun, AKS ve 112 ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Tire Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan biri hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen İsmail Coşkun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer sürücü Durmuş Ali Şentürk'ün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR