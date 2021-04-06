IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Dizayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyu üzerinde etki yaratmada basının önemli bir yeri olduğunu söyledi.

IKBY'de faal olması ve Kürtçe de dahil birçok dilde habercilik yapması vesilesiyle AA'yı kutladığını belirten Dizayi, şunları kaydetti:

"AA'yı 101. yılı dolayısıyla tebrik ediyor, eskiden olduğu gibi şimdi de doğru haberleri yayınlamaya devam etmesi temennisinde bulunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Heman Hussein Yaseen