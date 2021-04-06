IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Heman Hussein Yaseen - Haberler | Güncel
IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 101. yıl dönümünü tebrik etti.

Dizayi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyu üzerinde etki yaratmada basının önemli bir yeri olduğunu söyledi.

IKBY'de faal olması ve Kürtçe de dahil birçok dilde habercilik yapması vesilesiyle AA'yı kutladığını belirten Dizayi, şunları kaydetti:

"AA'yı 101. yılı dolayısıyla tebrik ediyor, eskiden olduğu gibi şimdi de doğru haberleri yayınlamaya devam etmesi temennisinde bulunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Heman Hussein Yaseen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ahmet Kural Demet Akalın Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Can Bartu Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: IKBY Dış İlişkiler Sorumlusu Dizayi, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:48:22. #1.16#
title