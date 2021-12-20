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İkamete giren hırsız pencereden kaçtı

İkamete giren hırsız pencereden kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da bir şahıs, hırsızlık için girdiği ikamette yakalanacağını anlayınca pencereden kaçarak kayıplara karıştı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da bir şahıs, hırsızlık için girdiği ikamette yakalanacağını anlayınca pencereden kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi'nde Mehmet Kara isimli kişinin tek katlı evine giren kimliği belirsiz şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisleri fark eden şahıs, ikametin penceresinden atlayarak kaçtı. Her hangi bir şey çalamadan kaçan şahsın yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İkamete giren hırsız pencereden kaçtı

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