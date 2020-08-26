İyi Günde Kötü Günde teaser yayınlandı! "İyi Günde Kötü Günde" konusu nedir? "İyi Günde Kötü Günde" oyuncu kadrosunda kimler var?
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İyi Günde Kötü Günde teaser yayınlandı! "İyi Günde Kötü Günde" konusu nedir? "İyi Günde Kötü Günde" oyuncu kadrosunda kimler var?

Star Tv ekranlarında Eylül ayında yayınlanması beklenen "İyi Günde Kötü Günde" dizizsinin fragmanı yayınlandı. "İyi günde kötü günde" dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

İyi Günde Kötü Günde teaser yayınlandı!
26.08.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:33

Star'da yayınlanacak olan yeni dizi 'İyi Günde Kötü Günde', çok yakında seyircisi ile buluşacak. Yapımına O3 Medya'nın imza attığı ve başrollerinde; Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen'in yer aldığı "İyi Günde Kötü Günde" dizisi yakında Star'da başlayacak.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Bir yanda nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu) diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp (Ozan Dolunay) ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa (Yasemin Allen)… Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki çözebilene aşk olsun.

İİyi Günde Kötü Günde teaser yayınlandı! 'İyi Günde Kötü Günde' konusu nedir? 'İyi Günde Kötü Günde' oyuncu kadrosunda kimler var?

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE OYUNCU KADROSU

Mehmet Ozan Dolunay

Elçin Sangu

Yasemin Allen

Salih Bademci

Ali Yağcı

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE THEASER İÇİN TIKLAYINIZ

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