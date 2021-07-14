İİBF'de çevrimiçi mezuniyet töreni
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İİBF'de çevrimiçi mezuniyet töreni

İİBF'de çevrimiçi mezuniyet töreni
Habermetre - Haberler | Toplum

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi.

Fakülte bölüm başkanlıkları tarafından organize edilen ve çevrimiçi gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Derda Küçükalp, Bölüm Başkanları, akademisyenler ve derece ile mezun olan öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, zorlu bir dönemi geride bıraktıklarına işaret etti. Sabırları ve azimli çalışmalarından dolayı tüm akademisyenlere teşekkür eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, öğrencilere de yeni hayatlarında başarılar diledi. Dekan Prof. Dr. Küçükalp ise konuşmasında salgının atlatılmasının ardından yüz yüze mezuniyet törenlerine devam edeceklerini vurguladı. Küçükalp, mezun öğrencilere her zaman fakültenin kapılarının açık olduğunu belirtti.

Programın son kısmında bölüm başkanları ve derece yapan öğrencilerin de kısa birer konuşma yaptı.

Kaynak: Habermetre

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