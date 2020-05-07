İhtiyaç sahiplerine camiden gönül köprüsü
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İhtiyaç sahiplerine camiden gönül köprüsü

İhtiyaç sahiplerine camiden gönül köprüsü
07.05.2020 12:07 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:10

İhtiyaç sahiplerine camiden gönül köprüsü Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle işsiz kalanların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için Konya'da "İmkanı olan getirsin ihtiyacı olan götürsün" sloganıyla oluşturulan hayır çarşısıyla camiden ihtiyaç...

İhtiyaç sahiplerine camiden gönül köprüsü

KONYA - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle işsiz kalanların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için Konya'da "İmkanı olan getirsin ihtiyacı olan götürsün" sloganıyla oluşturulan hayır çarşısıyla camiden ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatılıyor.

Korona virüs salgınında Türkiye genelinde önlemler alınırken, gönül köprüleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Konya'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için MevlaDer ve Konya İl Müftülüğü öncülüğünde "İmkanı olan getirsin, ihtiyacı olan götürsün" sloganıyla Erenköy Mahallesi'nde bulunan Tahir Büyükkörükçü Cami'inde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıldı. Yapılan çalışmayla camideki ayakkabı raflarına hayırseverlerin desteğiyle temin edilen gıda, temizlik malzemeleri yerleştirilerek hayır çarşısı oluşturuldu.

Başlattıkları örnek çalışma sayesinde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacaklarının ifade eden Dernek Basın Sözcüsü Marziyetullah Kulu Uğuz, "Hedefimiz, Konya'daki bütün ilçeler ve mahalleler, hatta Türkiye'deki tüm ilçe ve mahallelerdeki camilerin mahallelerindeki fakirlere ulaşması ve halka halka bu iyiliğin herkese ulaşması. Yani Hakkın evinden halkın evine ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında biz yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ücretsiz bir şekilde, töhmet altında bırakılmadan, çekinmeden, utanmadın, camilerden gelip ihtiyaçlarını gidermelerini arzuluyoruz. Selçuklu ilçesinde ikinci projemizi gerçekleştirdik. Şu anda güzel gidiyor. İnşallah halka halka tüm mahallelere yayılır diye arzu ediyoruz" dedi.

"Yardıma ihtiyacı olanlar kadar yardım etmeye ihtiyacı olan insanlar olduğunu düşünüyoruz"

Yardıma ihtiyacı olan insanlar olduğu kadar yardım etmeye ihtiyacı olan insanların olduğunu düşündüklerini ifade eden Uğuz, "Gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmakta zorluk çektiklerini biliyoruz. Bizim amacımız onlar için köprü olmak. Bu noktada bize ulaşırlarsa, inşallah biz bu yardımlarını ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Caminin din görevlisi Seyfullah Akyavaş da ihtiyacı olan ile imkanı olanlar arasında köprü kurduklarını kaydederek, "Bu da bizi dinç tutuyor, ayakta tutuyor. Ülkemizin de şu andaki korona virüs salgınından diğer ülkeler kadar etkilenmeden çıkmasındaki bir sebeplerden birisi de İslam ahlakıyla yardımlaşma. Biz bu yardımlaşmayı yaptığımızdan dolayı kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderme ahlakı olduğundan dolayı milletimizde, elhamdülillah bundan dolayı çok güzel faydalı işler oluyor" şeklinde konuştu.

İhtiyaç sahiplerine camiden gönül köprüsü

Kaynak: İHA

Manşet

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