İhsan ne demektir? TDK anlamı nedir? Ne için kullanılır?
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İhsan ne demektir? TDK anlamı nedir? Ne için kullanılır?

15.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 15.10.2020 16:17
İhsan ne demektir? TDK anlamı nedir? Ne için kullanılır?

Peki ihsan kelimesinin kökeni nedir? İhsan kelimesinin kaç anlamı var? İşte TDK'ya göre ihsan kelimenin anlamı ve kökeni hakkında detaylı bilgiler…

Günümüzde sık sık karşımıza çıkan kelimelerden ihsan kelimesi nedir? Anlamı nelerdir? Kullansak da anlamını bilmediğimiz kelimeler çoktur. ihsan kelimesi de bu kelimelerden biridir. Peki ihsan kelimesi nedir? Ne anlama gelir? TDK anlamı nedir?

İHSAN NE DEMEKTİR?

İhsan bir İslam dini terimidir. İhsan gerek Kur'an gerekse hadislerde geçen bir İslam dini terimidir. İhsan bir davranışı en güzel biçimde yapmak demektir. İslam genel olarak inanan kişinin ihsanla kulluk etmesini istemiş, ayrıca Kur'an'da ebeveynleri ile ilişkilerde de ihsan ile davranılması gerektiğini belirtmiştir.

İhsan terimi ünlü Cibril hadisi'nde de geçer. Bu hadiste İslam'daki vahiy meleği Cebrail kişi kılığında İslam dininin son peygamberi Muhammed'e çeşitli sorular sorar. Sorulardan birisi de "İhsan nedir?" şeklindedir. Peygamber soruyu şöyle yanıtlar "Allah'a, onu görüyormuşcasına kulluk etmendir. Sen O'nu görmesen dahi O seni görür."

Bunun dışında İslam'daki inançsal hareketlerden Sufizmde ihsan kavramı sahip olduğu genel anlamın ötesinde, daha farklı bir deruni anlayışla tanımlanmıştır.

TDK'YA GÖRE İHSAN NE DEMEKTİR?

Türk Dil Kurumu'na göre ihsan kelimesinin anlamı dört ayrı şekilde verilmiştir. Bunlar;

- İyi davranma, iyilik etme,

- Bağışta bulunmak, bağışlama,

- Bağışlanan bir şey, lütuf, atıfet, kayra, inayet;

"Bu paşanın parmaklarını yakan ilk ihsan kesesi oldu." Halide Edip Adıvar

- Karşılık beklenmeyerek yapılan iyilik, yardım şeklindedir.

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Haber Yorumları (2)
YÜSRA: sağ olun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
HALİL: teşekkürler bilgiler için
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
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