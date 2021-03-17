İhlas suresi anlamı nedir? İhlas sûresi'nin tefsiri ve meali nedir? Kulhuvallahu Ehad duası

İhlas suresi Halk arasında Kulhuvallahu Ehad duası olarak bilinir. Mekke döneminde inmiştir ve toplamda dört ayetten oluşmaktadır. İhlas kelime anlamı ile samimi olmak, dine içtenlikle bağlı olmak olarak nitelendirilir. İhlas suresi anlamı nedir? İhlas sûresi'nin tefsiri ve meali nedir? İhlas Suresi fazileti nedir? Kulhuvallahu Ehad duası

İhlas suresi Nâs sûresinden sonra, Necm sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayet de vardır. Kur'an-ı Kerim'in en kısa ve ezberlemesi en kolay surelerinden olan İhlas suresianlamı ve fazileti nedir? İhlas sûresi'nin tefsiri ve meali nedir?Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl? Kulhuvallahu Ehad duası

İHLAS SURESİ ANLAMI NEDİR?

İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamına gelir. Allah'a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlâslı bir inanan olacağı için sûre bu adla anılmaktadır.

İHLAS SURESİ NEDİR?

Mekke'de indirilmiş olan İhlâs Suresi, Kur'an'ın en kısa surelerinden biridir ve tevhid inancının en kısa ve öz ifadesi olarak kabul edilir.

İHLAS SURESİ FAZİLETİ

Muhammed Peygamber sûrenin fazileti ile ilgili söyle buyurmuştur: "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Buhârî, "Tevhîd", 1)

İHLAS SURESİ KONUSU

İhlas Suresinin ilk iki ayetinde Allah'ın sıfatları yer alır. Bu sıfatlar Ehad ve Samet'tir. Bir ve tek anlamına gelen Ehad, Allah'ın tekliğini vurgular. İslam dininde önemli bir yere sahip olan Tevhid ile Ehad, Vahd kökünden türemiştir. Vahd, Vahdet, Ehad ve Tevhid, Allah'ın birliğini ve bütünlüğünü tanımlar. Surede yer alan ikinci sıfat Samet ise kimseye muhtaç olmayan, kendisine muhtaç olunan manalarına gelir. İkinci anlamı ise ''idrak edilemez'', ''bütünüyle kavranamaz'' olandır.

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillâhi'r-Rahmâni'r-Rahîm.

1- Gul huvallâhu ehad.

2- Allâhu's-samed.

3- Lem yelid ve lem yûled.

4- Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İHLAS SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU VE MAEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla

De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."

"Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)"

Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)."

"Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."

İhlas Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

İhlas Suresi, Kuran-ı Kerim'in 30., yani son cüzü içerisinde yer almaktadır. Necm Suresinden önce, Nas Suresinden sonra İhlas Suresi Kuran'ın 604. sayfasındadır.

İhlas Suresi Hikmeti ve Sırları

İhlas Suresinin son ayetinde Allah'ın bir eşi- benzerinin olmadığının ve asla olamayacağı vurgulanır. O zamanlar tapılan Lat, Menat ve Uzza putları, günümüzde gücü, otoriteyi ve parayı temsil eder. İnsanlar dünya nimetlerine ve zenginliklerine daldıkça Allah'ı ve hesap gününü unutur. Başka bir ayette ''Beni unutanı ben de unutacağım'' diye buyuran Allah, İhlas suresinde de yakarış ve duaların yalnızca kendisine yapılmasını emreder. Bu surenin hikmeti buradan kaynaklanır. İnsan ne olursa olsun, Allah'tan gelip yine ona döneceğini unutmamalıdır.

İhlas Suresi Nasıl Ezberlenir?

4 ayetten oluşan İhlas Suresi Kurandaki en kısa surelerden biridir. Bu nedenle sesli bir şekilde tekrar edilerek bir gün içerisinde ezberlenmesi mümkündür.

İhlas Suresi Ne İçin, Ne Zaman, Neden ve Nasıl Okunur?

Sıkıntılarından kurtulmak isteyen müminler sık sık İhlas Suresini okumalıdır. Eve girerken besmele çektikten sonra okunduğu takdirde hane bereketlenir. Bunun dışında namaz kılarken ve günlük ibadetleri yaparken de hem Arapça hem de Tükçesi okunabilir.

İhlas Suresi ne anlatıyor?

İhlas kelimesinin sözlük anlamı samimiyet, ibadette içtenliktir. İkiyüzlülük anlamına gelen riyanın tam karşıdır. İhlas sahibi kullar Allah'ın Ehad ve Samet olduğunu bilerek yalnızca Ondan yardım dilerler.

İhlas Suresi Özellikleri

Tevhid Suresi adıyla da bilinen İhlas Suresi namazlarda en sık okunan surelerden biridir.

İhlas Suresi Ölülere Okunur mu?

Mezarlık ziyaretlerinde diğer sureler ile birlikte okunmasında herhangi bir sakınca yoktur.

İhlas Suresi Şifa İçin Okunur mu?

Bu sure hem maddi hem de manevi sıkıntılardan kurtulmak için okunabilir. Okuyanları hastalıklardan ve musibetlerden korur.

İhlas Suresini Üzerinde Taşımak

En faziletli surelerden biri olan İhlas Suretini üzerinde taşıyan kişiler hem hastalıkları hem de şeytandan gelen vesveseleri kendisinden uzak tutar.

İhlas Suresi ve Uzun Bağışlama Duası

Allah'ın merhametine sığınmak isteyen müminler önce bağışlanma duasını İhlas Suresini okuyabilir.

İhlas Suresi Ne Zaman Okunmalı

İhlas Suresi gece gündüz, eve girerken ve evden çıkarken okunabilir.