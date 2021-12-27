İHH'dan tayfundan etkilenen Filipinler'e yardım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İHH'dan tayfundan etkilenen Filipinler'e yardım

İHH'dan tayfundan etkilenen Filipinler'e yardım
AA / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan Rai Tayfunu sonrası bölgede acil yardım çalışmaları başlattı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan Rai Tayfunu sonrası bölgede acil yardım çalışmaları başlattı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Filipinler'de 17 Aralık'ta yaşanan Rai Tayfunu'nda 388 kişi hayatını kaybetti, 500'e yakın kişi yaralandı. Tayfun nedeniyle yaklaşık 482 bin evin hasar gördüğü ülkede, 60 kişi ise halen kayıp.

Tayfun felaketinin ardından, ülkede 300 binden fazla insan tahliye kamplarına yerleşti ve 200 binden fazla kişi de Filipinler'in farklı noktalarına göç etti.

İHH İnsani Yardım Vakfı, barınma alanlarının yanı sıra gıda ve hijyen paketlerine ihtiyaç duyulan ülkede yardım çalışmaları başlattı. Çalışmaların ilk etabında, Filipinler'in Cagayan de Oro bölgesinde 500 aileye gıda dağıtımları yapıldı.

İHH'dan tayfundan etkilenen Filipinler'e yardım

İHH'dan tayfundan etkilenen Filipinler'e yardım

İHH'dan tayfundan etkilenen Filipinler'e yardım

İHH'dan tayfundan etkilenen Filipinler'e yardım

Son dakika haberi... Eşini bıçakla öldürüp evi yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Eşini bıçakla öldürüp evi yaktığı iddia edilen şüpheli yakalandı

AA / Hanife Sevinç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title