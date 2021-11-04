İHA'nın sesini duyurduğu çaresiz babanın evini temizlediler

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Esenlik köyünde yaşayan Recep ve 2 yaşındaki oğlu Hayrullah Ozan Çakar'ın evi, yardımseverler tarafından temizlenerek onarıldı.

Çaycuma ilçesine bağlı Esenlik köyünde yaşayan 27 yaşındaki Recep Çakar, 2 yaşındaki oğlunun verdiği yaşam mücadelesini İHA gündeme getirmişti. İş yerini kapatmak zorunda kalan genç adam, uzanacak yardım eli bekleyen Çakar'ın imdadına yardımsever vatandaşlar yetişti. Dört sene önce evlendiği eşi tarafından terk edilince 2 yaşındaki oğlu Hayrullah Ozan'la ortada kalan Çakar, çaresiz kaldığını ve oğlundan ayrılmak istemediğini aktardı.

Çocuğu ile bir başına kalan babanın imdadına yetişen vatandaşlar, bir araya gelerek Çakar'ın evine önce eşya tedarik ettiler. Ardından evinin boya badana işlerini yaptılar. Temizledikleri eve getirdikleri eşyaları yerleştirip baba ve oğluna daha elverişli ortam hazırladılar. Evi temizleyen vatandaşlar, "Bugün buraya Recep kardeşimize yardım amaçlı geldik. Kardeşimizin durumu belli. Elimizden geldiğince arkadaşlarımızla yardım amaçlı geldik. Umarım bir nebze yardımcı olmaya çalışmışızdır. Çoğu yerden, arkadaşlarımızdan yardımlarımız geldi. Allah herkesten razı olsun. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet