İHA'nın haberi ses getirdi, ilk hayaline kavuştu
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İHA'nın haberi ses getirdi, ilk hayaline kavuştu

İHA'nın haberi ses getirdi, ilk hayaline kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'da yaşayan ve hayata tutunmak için resim çizmeye başlayan 16 yaşındaki lösemi hastası Zeynep Özmen, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haberinin ardından hayaline kavuştu.

Diyarbakır'da yaşayan ve hayata tutunmak için resim çizmeye başlayan 16 yaşındaki lösemi hastası Zeynep Özmen, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haberinin ardından hayaline kavuştu.

Ameliyattayken bile 'Beni öldürmeyin, yapacaklarım var' diyen Zeynep'in en büyük hayalinin Prag'da keman çalıp resim çizmek ve ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin ile tanışmak olduğu İHA tarafından haber yapıldı. İHA'nın yaptığı haber ile Zeynep'in sesini duyan Güneştekin sürpriz yaparak Zeynep'i evinde ziyaret etti. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki lise 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Özmen, 10 Haziran 2020'de çocukluk çağ lösemi hastalığına yakalandı. Uzun zaman hastanede kalan genç kız, sürekli resim çizerek hayata tutunmaya çalıştı. Kendine Ahmet Güneştekin'i örnek alan Özmen, hem esinlendiği hem de kendi tasarladığı resimleri yaparak gelişimini sürdürdü. Büyük hayalleri olan, ameliyat anında bile narkozluyken, 'Beni öldürmeyin, yapacaklarım var' diyen Özmen, en büyük hayalinin Prag'da resim çizmek ve Ahmet Güneştekin ile tanışmak olduğunu söyledi.

Evine gelerek sürpriz yaptı

İHA'nın yaptığı haberi gören ünlü sanatçı ressam Ahmet Güneştekin, lösemi hastası Zeynep Özmen'in çağrısına sessiz kalmadı. Güneştekin Zeynep'i evinde ziyaret ederek duygu dolu anlar yaşandı. Gözyaşları içerisinde Özmen'in odasını gezen Güneştekin, "Zeynep güzel şeyler yapıyor, hayata bağlı daha çok bağlanır inşallah. Hepimize iyi gelecek sanat yapıyor. Renklere sarılmış inşallah güzel haberlerini alırız ve bizde mutlu oluruz. Onun için geldim buraya, çok duygulandık" dedi.

Zeynep Özmen ise kelimelerle ifade edemeyeceği kadar mutlu olduğunu ve bu anın gelmesini gerçekten çok beklediğini aktardı. Ahmet Güneştekin ve beraberinde gelen heyet Özmen'e çeşitli hediyeler takdim ederek imzalı kitap hediye etti. - DİYARBAKIR

İHA'nın haberi ses getirdi, ilk hayaline kavuştu
İHA'nın haberi ses getirdi, ilk hayaline kavuştu
İHA'nın haberi ses getirdi, ilk hayaline kavuştu
İHA'nın haberi ses getirdi, ilk hayaline kavuştu
İHA'nın haberi ses getirdi, ilk hayaline kavuştu
İHA'nın haberi ses getirdi, ilk hayaline kavuştu
İHA'nın haberi ses getirdi, ilk hayaline kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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