İHA muhabiri Orkun Kaya'nın mutlu günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İHA muhabiri Orkun Kaya'nın mutlu günü

İHA muhabiri Orkun Kaya'nın mutlu günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Orkun Kaya, görkemli bir düğünle hayatını Hatice Balcı ile birleştirdi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Orkun Kaya, görkemli bir düğünle hayatını Hatice Balcı ile birleştirdi.

İhlas Haber Ajansı Sakarya temsilciliğinde muhabir olarak görev yapan Orkun Kaya, 2016 yılında tanıştığı Hatice Balcı ile dünya evine girdi. Erenler Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleştirilen törene Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Hilmi Kızılcık, Basın İlan Kurumu (BİK) Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan ve çok sayıda davetli katıldı. Kaya çiftinin, mutluluğuna mesai arkadaşları ve yakınları da ortak oldu. Görkemli bir düğünle dünya evine giren çiftin nikahını Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç kıydı. - SAKARYA

İHA muhabiri Orkun Kaya'nın mutlu günü
İHA muhabiri Orkun Kaya'nın mutlu günü
İHA muhabiri Orkun Kaya'nın mutlu günü
İHA muhabiri Orkun Kaya'nın mutlu günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Hamid Karzai Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Haluk Levent
Spor Marcao Ali Koç Ali Öztürk Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İHA muhabiri Orkun Kaya'nın mutlu günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 19:41:44. #1.16#

title