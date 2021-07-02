İha Bölge Müdüründen Vali Orhan Tavlı' ya Ziyaret

Muğla Valisi Orhan Tavlı, İhlas Haber Ajansı Ege Bölge Müdürü İbrahim Kılınç ile Muğla Temsilcisi Bekir Tosun'u makamında kabul etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, İhlas Haber Ajansı Ege Bölge Müdürü İbrahim Kılınç ile Muğla Temsilcisi Bekir Tosun'u makamında kabul etti. Ziyarette Ege Bölge Müdürü İbrahim Kılınç, Vali Orhan Tavlı' ya ajansın çalışmaları ve önümüzdeki dönemde planladıkları faaliyetler hakkında bilgi verdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Orhan Tavlı, İhlas Haber Ajansı Ege Bölge Müdürü İbrahim Kılınç ile Muğla Temsilcisi Bekir Tosun'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre