İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı
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İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı

04.12.2020 21:34 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:22

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, şehirde bulunan İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen 2'si Rusya uyruklu 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili yapılan soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Azerbaycan, Suriye ve Libya'da üstün başarı sağlayan Türk İHA'larının AR-GE Merkezi'ni görüntülemeye çalışan 3 kişi gözaltına alındı. 2'si Rus uyruklu olan şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle: "İlimizdeki İnsansız Hava Aracı(İHA) AR-GE Merkezinin bulunduğu ve fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilen Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk Vatandaşı A.Ç.K. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 03.12.2020 Perşembe günü saat 10.30 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Gözaltı süresi Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 3 gün uzatılmıştır."

Olaya ilişkin soruşturma detaylarının daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
DR: kesin casuz ømur boyu hapis verin yasak yere giren kim olur ise direk vurun
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HAKAN: ne yapılacak bu kişilere söylüyeyim. . . ellerindeki video ve resimler el konulacak sınır dışı edilecek
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500
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