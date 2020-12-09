Valisi Sarıibrahim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Valisi Sarıibrahim, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

09.12.2020 18:05 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:48

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sarıibrahim, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyip bilgi aldı.

Vali Sarıibrahim, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu", spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol", haber kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafı için oy kullandı.

Sarıibrahim, AA'nın 2012 yılından bu yana yaptığı "Yılın Fotoğrafları" faaliyetini çok anlamlı olduğunu belirtti.

Ajans çalışanlarını tebrik eden Sarıibrahim, "Özellikle Suriye'de yaralanan çocuğun burada, Akdeniz Üniversitesinde yapılan tedavisinin fotoğrafı, Van'da çığ felaketi sonrasında şehit olan askerlerimizin fotoğraflarının çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Allah devletimize, milletimize güç kuvvet versin, şehitlerimizi unutmamayı nasip etsin. Allah kolaylık versin, Anadolu Ajansındaki bütün arkadaşlara bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Valisi Sarıibrahim, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Valisi Sarıibrahim, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Valisi Sarıibrahim, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Valisi Sarıibrahim, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer

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