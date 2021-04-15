Iğdır'ın kangren olmuş içme suyu ve kanalizasyon sorunları çözülüyor

İçişleri Bakanlığınca görevlendirilme yapılan Iğdır Belediyesince hayata geçirilen 3 projeyle, kentin kangren haline gelmiş içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı ve üst yapı sorunları çözüme kavuşturuluyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirilme yapılan Iğdır Belediyesince hayata geçirilen 3 projeyle, kentin kangren haline gelmiş içme suyu ve kanalizasyon gibi alt yapı ve üst yapı sorunları çözüme kavuşturuluyor.

Terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş'un yerine İçişleri Bakanlığınca Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in belediye başkanvekili olarak görevlendirilmesi ile kentin alt yapı ve içme suyu sorununun çözülmesi için hummalı çalışma başlatıldı.

Bu çerçevede, geçen yıl 160 milyon lira tutarındaki 85 kilometrelik kanalizasyon hattı ile buna bağlı atık su arıtma tesisinin ihalesinin yanı sıra kentin Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunmasından dolayı yoğun arsenikli olan içme suyu sorunun çözülmesi içinde 265 kilometrelik şebeke hattının yenilenmesi için 35 milyon liralık ihalesi yapıldı.

Kanalizasyon hattının yüzde 65'lik kısmı bitirilirken, içme suyu şebeke hattının yüzde 33'lik bölümü tamamlandı.

Yıl sonunda tamamlanması hedeflenen projelere ilişkin gazetecilere açıklama yapan Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Ferdi Turan, belediye olarak görevlendirme yapıldıktan sonra, kentin en büyük sorunu olan alt yapı, içme suyu ve atık su arıtma tahsisi ihtiyacını çözmek için 3 büyük yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti.

Turan, geçen yıl projelerin ihalesinin tamamlamasıyla kentin her yerinde alt yapı ve içme suyu çalışmasının devem ettiğini vurgulayarak, "Bu kapsamda 85 kilometrelik ve ihale bedeli 65 milyon lira olan kanalizasyon çalışmamızın yüzde 65'lik bölümü tamamlandı. Aynı zamanda kanalizasyon çalışmamıza bağlı atık su arıtma tesisimizin de 95 milyon liralık ihalesi yapıldı, onun bitim tarihi de 2022 yılı olmasına rağmen, bu yıl sonunda yüklenici firma teslim etmeyi planlamaktadır." dedi.

Iğdır'ın en önemli sorunlarından birinin içme suyu sorunu olduğuna işaret eden Turan, şunları kaydetti:

"Kanalizasyon ve içme suyu Iğdır'ın adeta kangren haline gelmiş sorunlarından biriydi, bunun çözümü için 265 kilometre olan içme suyu hattı projemizin 35 milyonluk ihalesi yapıldı. Şu an bunun yüzde 33'lik oranı bitirildi. Bu yıl sonunda içme suyu projemiz bitmiş olacak. Belediye olarak su ve alt yapı çalışmasının bittiği yerlerde asfalt çalışmamızı başlatmış olacağız, alt yapı ile bu yıl sonunda İnşallah üst yapı çalışmamızı da bitirmiş olacağız. Vatandaşlarımızdan biraz sabır göstermelerini rica ediyoruz, şehrin her tarafı şantiye halinde, yağmur yağınca çamur oluyor, güneş açınca toz oluyor. 6-7 ay bizi hoş görmelerini rica ediyoruz. Hepimiz Iğdır için biraz fedakarlık yapmalıyız, sonuçta bu çalışma hepimiz içindir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Mavzer