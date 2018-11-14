Iğdır'ın Biyoçeşitliliği Kitap Oldu

Iğdır'ın biyoçeşitliliği, Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürü Mete Türkoğlu tarafından hazırlanan kitapla öğrencilerin dikkatine sunuldu.

Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürü Mete Türkoğlu tarafından hazırlanarak, ortaokul öğrencilerine kaynak kitap olarak dağıtılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca bastırılan "Iğdır'ın Biyoçeşitliliği ve Doğada Besin Zinciri" adlı kitabın tanıtımı yapıldı.

Kitabın yazarı Türkoğlu, İnönü Ortaokulunda düzenlenen tanıtımda, amaçlarının Iğdır biyoçeşitliliği ortaya koymak ve doğadaki besin zincirini çocuklara anlatmak olduğunu söyledi.

Kitap tanıtımına katılan Iğdır Valisi Enver Ünlü de Iğdır'ın Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Gerek doğal hayatı, gerekse bitki örtüsü ile bölgede farklı bir konumdadır. Bu kitapta Iğdır'ın bitki örtüsü, kuşları tanıtılıyor. Bizler doğaya sahip çıkmalıyız, hayvanları korumalıyız. Doğadaki bütün canlılar bizim için değerli olmalıdır. Herkesin yüreğinde hayvan ve doğa sevgisi olmalıdır. Doğadaki dengeyi korumak öncelikli görevlerimizden biridir çünkü doğanın dengesi değişirse biz insanlar olarak zarar görürüz. Zaten dinimiz de doğaya sahip çıkmayı ve hayvanları korumayı emrediyor."

Etkinliğe Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve Milli Eğitim Müdürü Ercan Budanur da katıldı.