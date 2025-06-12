Iğdır ili merkezinden Ağrı Dağı görülür mü?

Iğdır ili merkezinden Ağrı Dağı görülür mü?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Çin'de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isimlerin genel adı nedir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Çin'de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isimlerin genel adı nedir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Çin'de bebeklere eskiden bin günlük, günümüzde 1 aylıkken verilen ufaklık benzeri geçici isimlerin genel adı nedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİNDEN ÇIPLAK GÖZLE AĞRI DAĞI MANZARASINI İZLEYEMEZSİNİZ?

A: Ağrı ili merkezinden

B: Iğdır ilinin merkezinden

C: Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan

D: İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinden

Cevap: A

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir

İsim listesi yayımlandı, şubeye gitmeyenin parası devredilecek
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı

Neler oldu neler! Zorlu seride her şey son maça kaldı
68 yıllık sanat yolculuğu defileyle taçlandı: Bedia Akartürk gözyaşlarını tutamadı

Kostümleriyle yıllara meydan okudu! 84 yaşında, tacıyla podyuma çıktı
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı

Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi

İstanbulluları gece uykusundan uyandıran deprem bildirimi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.