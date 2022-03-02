Iğdır'daki dezavantajlı çocuklar Sarıkamış'ta kayak öğrendi

IĞDIR (AA) - Iğdır'daki dezavantajlı, yükümlü çocukları, genç yetişkin yükümlüler ile suça sürüklenen çocuklar, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kayak keyfi yaşadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla, Iğdır Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü, çocuklar için "Serhat İli Iğdır'ın Çocukları Sarıkamış Kayak Merkezi'nde" projesini hayata geçirdi.

Dezavantajlı grupta bulunan yükümlü çocukları, genç yetişkin yükümlüler ile suça sürüklenen çocuklardan 15-25 yaş aralığındakiler arasından daha önce kayak merkezine hiç gitmeyenler belirlenip Sarıkamış'a götürüldü.

Çocukların ve gençlerin sosyalleşmeye teşvik edilmeleri ve yaşadıkları topluma uyum sağlamaları amaçlanan projede, toplam 40 kişiye kayak eğitimi verildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, gençlerin içinde bulundukları olumsuz sosyal ortamlardan etkilenerek suça sürüklendiklerini ve suç işlediklerine işaret ederek, çocukları bu zararlı ortamlardan uzaklaştırmak ve tekrar topluma kazandırmak amacıyla bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerin çok önemli olduğunu söyledi.

Proje kapsamında 8 saatlik kayak eğitimini başarıyla tamamlayanlara sertifika verildi.