Iğdır'da PKK/KCK operasyonu: 8 tutuklama
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Iğdır'da PKK/KCK operasyonu: 8 tutuklama

22.02.2021 21:00 | Son Güncelleme: 22.02.2021 21:04
Iğdır'da PKK/KCK operasyonu: 8 tutuklama

IĞDIR'da, güvenlik güçlerinin PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

IĞDIR'da, güvenlik güçlerinin PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalarda 15 Şubat'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Terör örgütünün propagandası yapmak suçu kapsamında 13 kişi gözaltına alındı.Bugün adliyeye çıkarılan13 sanıktan 8'i savcılık ifadesinden sonra tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 8 şüphelinin tutuklanması karar verirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

FOTOTĞRAFLI


Iğdır'da PKK/KCK operasyonu: 8 tutuklama
Iğdır'da PKK/KCK operasyonu: 8 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

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