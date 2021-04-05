Iğdır'da motorlu kurye ölümden döndü
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Iğdır'da motorlu kurye ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Iğdır'da motorlu kurye ölümden döndü

Iğdır'da iki araç arasında kalan motorlu kurye kaza geçirdi, kaza anları şehir polis kamerasınca anbean kaydedildi.

Iğdır'da iki araç arasında kalan motorlu kurye kaza geçirdi, kaza anları şehir polis kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, Iğdır-Tuzluca karayolu Evren Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Tuzluca istikametinden Doğubayazıt istikametine seyir halinde olan iki araç arasından kalan motorlu kurye ölümden döndü. Önündeki aracın yavaşlaması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye iki araç arasında kalarak kaza yaptı. Çarpışma sonucu motosikletten düşen kurye kazayı yaralı olarak atlatırken, yaşanan kaza anları şehir polis kamerasına yansıdı.

Kazada yaralanan motorlu kurye hastaneye kaldırıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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