Iğdır'da kopan elektrik teli can alıyordu



IĞDIR - Iğdır merkez Konaklı Mahallesi Dönmez caddesi üzerinde bulunan elektrik direğinden kopan tel az kalsın 11 yaşındaki Yasin'i hayattan koparıyordu.

Alınan bilgiye göre, 11 yaşındaki Yasin Demirci Konaklı mahallesinde bulunan evinin önünde oyun oynarken yere düşen elektrik teline dokundu. Elektrik akımının savurduğu Yasin ağır yaralandı. İlk olarak öldüğü zannedilen Yasin 112 acil servis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yaşadığı öğrenilerek ekipler tarafından Iğdır devlet hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan Yasin Demirci'nin hayati tehlikesinin olduğu ve Erzurum'a sevk edildiği öğrenildi.

Mahalle sakinleri burada devamlı bu tür olayların olduğunu, direkte bulunan tellerin hepsinin yamalı ve eklerden oluştuğunu söyledi. Burada bulunan direklerin bir an önce bakımdan geçmesi gerektiğini ve yetkililerin bir an önce ilgilenmesini istediler.