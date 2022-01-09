Iğdır'da kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı - Haberler
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Iğdır'da kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç - Haberler | Yerel

Iğdır'da kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı Iğdır'da dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı

IĞDIR - Iğdır'da dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazası, MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Iğdır merkez Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde meydana geldi. Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde park halindeki kamyonet sürücüsü, ana cadde üzerinde seyreden ve park etmek için sağa yanaşan aracı görmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Kamyonet sürücüsünün arkasına bakmadan aniden yola çıkması ve dikkatsizliği yüzünden maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Yaşanan kaza anları Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu kamerasına yansıdı.

Iğdır'da kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Tunç - Son Dakika Haberleri

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