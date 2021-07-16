Iğdır'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı
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Iğdır'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı

Iğdır'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen tören coşkuyla kutlandı.

Iğdır'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen tören coşkuyla kutlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 yılında hain darbe girişiminin 5'inci yılında Iğdır Valiliği koordinesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Düzenlenen program Valilik Yolunda Mehter Takımı eşliğinde yapılan demokrasi yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş Iğdır Valiliği önüne kadar sürdü. Program saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam etti. Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından protokol üyeleri ile yüzlerce vatandaşın katıldığı törende Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim konuşma yaptı. Vali Sarıibrahim'in konuşmasının akabinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabı canlı olarak yayınlandı.

'FETÖ terör örgütüne karşı kahraman milletimiz gereğini fazlasıyla yapmıştır'

Programda Arif Nihat Asya'nın Dua şiirini okuyan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Devletimizin bekasına, milletimizin birliğine, beraberliğine, huzuruna, istiklaline, istikbaline, seçilmiş iradesine Fetullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki ihanet girişiminin 5'inci yıl dönümündeyiz. Bu vesileyle vatanı, bayrağı ve milleti için her şeyden önemli canından aziz bildiği değerleri için vatan toprağına düşen tüm şehitlerimize cenabı haktan rahmet diliyor, bu kutlu yolda gazi olmuş bütün kardeşlerimi saygıyla, sevgiyle yad ediyor bugün bu toplantıya gelen Iğdırlı hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirler! Aziz Türk milleti, 15 Temmuz gecesi tıpkı Çanakkale'de, Milli Mücadelede ve Kıbrıs'ta olduğu gibi gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm fertleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tek yürek tek bilek olarak bu hain kalkışmaya geçit vermemiş onurlu dik bir duruş sergilemiştir. Milli Mücadele dönemindeki Nene Hatun'u Sütçü İmam'ı, Hasan Tahsin gibi kahramanları bağrından çıkaran aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi de darbecilere karşı dik duruşuyla ilk kurşunu sıkan Ömer Halisdemir'i, hemşerilerimiz Bülent Aydın'ı ve Bülent Yurtseven'i de yine aziz bağrından çıkarmıştır. Vatanı ve ay yıldızlı bayrağı uğruna canını ortaya koyarak seçilmiş iradesine, demokrasiye ve bağımsızlığına el uzatmak isteyen emperyalist işbirlikçi FETÖ terör örgütüne karşı kahraman milletimiz gereğini fazlasıyla yapmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin valisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." dedi. - IĞDIR

Iğdır'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı
Iğdır'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı
Iğdır'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı
Iğdır'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı
Iğdır'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı
Iğdır'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı
Iğdır'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı
Iğdır'da 15 Temmuz coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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