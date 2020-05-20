Iğdır Belediye Eş Başkanı Çelik, adli kontrolle serbest
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Iğdır Belediye Eş Başkanı Çelik, adli kontrolle serbest

IĞDIR Belediye Eş Başkanı Eylem Çelik, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Iğdır Belediye Eş Başkanı Çelik, adli kontrolle serbest
20.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:24

IĞDIR Belediye Eş Başkanı Eylem Çelik, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Iğdır Belediye Başkanı HDP'li Yaşar Akkuş ile HDP Meclis üyesi ve Belediye Eş Başkanı Eylem Çelik hakkında, PKK/KCK terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Görevden alınan Akkuş ve Çelik'in 15 Mayıs sabahı evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan Yaşar Akkuş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 18 Mayıs'ta tutuklandı. Gözaltı süresi tamamlanan Eylem Çelik ise bugün adliyeye sevk edildi. Çelik, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine giderek, belirlenen tarihlerde imza atma şartıyla serbest bırakıldı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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