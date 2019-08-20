Iğdır'a terör operasyonu: 1'i muhtar 3 gözaltı

20.08.2019 12:49

IĞDIR'da, terör örgütü PKK adına propaganda yaptıkları öne sürülen, aralarında Karakuyu Muhtarı Cafer Çakar'ın da bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün propagandası yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmalarda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda merkeze bağlı Karakuyu köyü Muhtarı Cafer Çakar ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı. Muhtarın evinde yapılan aramada, kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA