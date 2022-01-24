İGA, aprondaki uçaklarda bekleyen yolcuların tahliye edildiğini duyurdu - Haberler
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İGA, aprondaki uçaklarda bekleyen yolcuların tahliye edildiğini duyurdu

İGA, aprondaki uçaklarda bekleyen yolcuların tahliye edildiğini duyurdu
AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, aprondaki uçaklarda bekleyen tüm yolcuların tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, aprondaki uçaklarda bekleyen tüm yolcuların tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı uçuşların saat 04.00'e kadar durdurulduğunu duyuran İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, apronda bulunan uçaklarda kalan yolcuların tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.

İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "An itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda tüm yolcularımızın tahliye işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

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