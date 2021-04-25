Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
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Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsü sürücüsü Arif Korkmaz, yolda iftar saati gelince aracı durağa çekerek yanındaki yolcu ile yemeğini paylaştı. O anlar izleyenlerin yüreğini ısıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit-Hereke arasında çalışan 190 hat nolu otobüsü kullanan Arif Korkmaz, dün akşam Hereke yönünde sefer yaptığı sırada Körfez ilçesi şehir merkezini geçerken iftar saati geldi, ezan okundu. Bu sırada aracında tek yolcu bulunan Korkmaz, ona da niyetli olup olmadığını sordu. Yolcunun "Evet" yanıtını vermesi üzerine, otobüsü güzergahtaki ilk durağa yanaştıran Korkmaz, yanındaki yemeğini yolcu ile paylaşarak orucunu açtı. Belediyenin kendisi için hazırladığı sandviçi ikiye bölen sürücü Korkmaz, yanındaki hurma ve suyla birlikte yolcusuna ikramda bulundu. Sürücüden aldığı yemek ile orucunu açan yolcu, "Allah razı olsun" diyerek teşekkür etti.

Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı
Halk otobüsü şoförü, iftar vaktinde yemeğini yolcusu ile paylaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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