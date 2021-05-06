İffet Polat kimdir? İffet Polat kaç yaşında?

Türk siyasetçi ve TBMM 27.dönem AK Parti İstanbul milletvekili olan İffet Polat, 2002 yılında AK Parti İstanbul Kadın Kollarının kurulmasında görev almıştı. Hayatı merak edilen iffet Polat'a dair bilinenleri sizin için derledik. Peki, İffet Polat kimdir? İffet Polat kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türk siyasetçi ve TBMM 27.dönem AK Parti İstanbul milletvekili olan İffet Polat, 2002 yılında AK Parti İstanbul Kadın Kollarının kurulmasında görev almıştı. Hayatı merak edilen iffet Polat'a dair bilinenleri sizin için derledik. Peki, İffet Polat kimdir? İffet Polat kaç yaşında? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İFFET POLAT KİMDİR?

İffet Polat, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimimi Eyüp İmam-Hatip Lisesi'nde yaptı.1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu.

2002 yılında AK Parti İstanbul Kadın Kollarının kurulmasında görev aldı. 1994 yılından itibaren bilişim sektöründe çalıştı. Halen bilişim sektörünün lider kuruluşlarından birinde pazarlama ve ürün gruplarından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Sokak çocuklarına yönelik yardım ve destek faaliyetlerinde bulunan bir derneğin de kurucu üyesi olan Polat evli ve iki kız çocuk annesidir.

İFFET POLAT KAÇ YAŞINDA?

İffet Polat 1968 doğumlu olup 53 yaşındadır.