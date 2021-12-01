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Son dakika... İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... BAYRAMPAŞA'da İETT şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü dövdüBayrampaşa Otogar Hal kavşağında İETT şoförü ile ambulans sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) -  BAYRAMPAŞA'da İett şoförü, yol verme tartışması yaşadığı ambulans sürücüsünü dövdü

Bayrampaşa Otogar Hal kavşağında İETT şoförü ile ambulans sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

İki sürücüde araçtan indi. İETT sürücüsü ambulans sürücüsünü yumrukladı. Bu sırada ambulanstaki sağlık görevlileri o anları cep telefonuyla görüntüledi.Kavga kısa süre sonra sona erdi ancak laf atmalar sürünce sürücüler ikince kez birbirine girdi.

İETT sürücüsü, ambulans şoförünü yumrukladı. Araya yolcular girerek İETT sürücüsünü engellemeye çalıştı.

İETT'den edinilen bilgiye göre sürücü Mehmet K. hakkında soruşturma başlatılıp görevden uzaklaştırıldı.


Son dakika... İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

Son dakika... İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

Son dakika... İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

Son dakika... İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

Son dakika... İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

Son dakika... İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

Son dakika... İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

Son dakika... İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

Son dakika... İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

Son dakika... İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

Son dakika... İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak

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