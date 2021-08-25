IEEE 'Upsilon Pi Epsilon' Ödülüne Layık Görülen İlk Türk Özyeğin Üniversitesi'nden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

IEEE 'Upsilon Pi Epsilon' Ödülüne Layık Görülen İlk Türk Özyeğin Üniversitesi'nden

IEEE 'Upsilon Pi Epsilon' Ödülüne Layık Görülen İlk Türk Özyeğin Üniversitesi'nden
Habermetre - Haberler | Toplum

IEEE 'Upsilon Pi Epsilon' Ödülüne Layık Görülen İlk Türk Özyeğin Üniversitesi'nden150 ülkede 426. 000'i aşkın üyesi ile mühendislik ve bilgisayar bilimleri alanlarının önde gelen uluslararası meslek örgütlerinden IEEE Computer Society(Institute of Electrical and Electronics Engineers- Elektrik...

IEEE 'Upsilon Pi Epsilon' Ödülüne Layık Görülen İlk Türk Özyeğin Üniversitesi'nden

150 ülkede 426. 000'i aşkın üyesi ile mühendislik ve bilgisayar bilimleri alanlarının önde gelen uluslararası meslek örgütlerinden IEEE Computer Society(Institute of Electrical and Electronics Engineers- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) dünya çapında en prestijli öğrenci ödülü olan 'Upsilon Pi Epsilon'un bu yılki sonuçlarını açıkladı. Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Hüseyin Yapıcı, bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanlarında, yerel ve global ölçekte topluma verdiği katkılar sebebi ile 'Upsilon Pi Epsilon' ödülünü almaya hak kazandı. Hüseyin Yapıcı, 1999 yılından beri verilen ödüle layık görülen ilk Türk olma başarısını elde etti. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Ödül ile ilgili bilgi sayfasına ve kazananlar listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www. computer. org/volunteering/awards/scholarships/upe-student-award/upe-winners

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Jens Stoltenberg Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Mesut Özil Arda Güler Abdullah Avcı Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
IEEE 'Upsilon Pi Epsilon' Ödülüne Layık Görülen İlk Türk Özyeğin Üniversitesi'nden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 17:03:16. #1.15#

title