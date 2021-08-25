IEEE 'Upsilon Pi Epsilon' Ödülüne Layık Görülen İlk Türk Özyeğin Üniversitesi'nden

IEEE 'Upsilon Pi Epsilon' Ödülüne Layık Görülen İlk Türk Özyeğin Üniversitesi'nden150 ülkede 426. 000'i aşkın üyesi ile mühendislik ve bilgisayar bilimleri alanlarının önde gelen uluslararası meslek örgütlerinden IEEE Computer Society(Institute of Electrical and Electronics Engineers- Elektrik...

IEEE 'Upsilon Pi Epsilon' Ödülüne Layık Görülen İlk Türk Özyeğin Üniversitesi'nden

150 ülkede 426. 000'i aşkın üyesi ile mühendislik ve bilgisayar bilimleri alanlarının önde gelen uluslararası meslek örgütlerinden IEEE Computer Society(Institute of Electrical and Electronics Engineers- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) dünya çapında en prestijli öğrenci ödülü olan 'Upsilon Pi Epsilon'un bu yılki sonuçlarını açıkladı. Özyeğin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Hüseyin Yapıcı, bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanlarında, yerel ve global ölçekte topluma verdiği katkılar sebebi ile 'Upsilon Pi Epsilon' ödülünü almaya hak kazandı. Hüseyin Yapıcı, 1999 yılından beri verilen ödüle layık görülen ilk Türk olma başarısını elde etti. Kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Ödül ile ilgili bilgi sayfasına ve kazananlar listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. https://www. computer. org/volunteering/awards/scholarships/upe-student-award/upe-winners

Kaynak: Habermetre