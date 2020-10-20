İDOB'tan "Barok Konser" müzikseverlerle buluşacak
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İDOB'tan "Barok Konser" müzikseverlerle buluşacak

20.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:12
İDOB'tan

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" programındaki "Barok Konseri", yeniden müzikseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" programındaki "Barok Konseri", yeniden müzikseverlerle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek konser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, 22 ve 24 Ekim'de yapılacak.

Programda, Batı Avrupa klasik müziğinde yaklaşık 1600-1750 yılları arasındaki dönemi tanımlamak için kullanılan Barok müziğe değerler kazandırmış bestecilerden Johann Sebastian Bach, George Friedrich Handel, Tommaso Giordani, Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, Francesco Durante ve Francesco Cavalli'ye ait eserler yer alacak.

Konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) solistlerinden, soprano Otilia İpek, mezzosoprano Elif Tuğba Tekışık, bariton Kevork Tavityan, bas Suat Arıkan ve keman sanatçısı Oleksandr Samoylenko sahne alacak.

Konserde başkemancı Ceren Gürkan da orkestra şefi Paolo Villa yönetimindeki İDOB Orkestrası'na eşlik edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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