İDOB'tan "Barok Konser" müzikseverlerle buluşacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen "11. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" programındaki "Barok Konseri", yeniden müzikseverlerle buluşacak.