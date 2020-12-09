İdo Tatlıses'in nişanlısı alışveriş tutkunu çıktı
09.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:15
İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli, geride bıraktığımız gün İstinyePark'da objektiflere takıldı. Yasemin Şefkatli'nin gün boyu alışveriş yapması, "Yasemin alışveriş tutkunu" dedirtti
Bir kız arkadaşı ile birlikte alışverişe gelen Şefkatli uzun süre alışverişin keyfini çıkardı. Gün boyu alışverişin keyfini çıkaran Şefkatli ve kız arkadaşı akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldılar. Gazetecilere poz veren Yasemin Şefkatli, "Çok yorulduk, fazla gezdik. Şimdi evimize gidiyoruz. teşekkürler, kolay gelsin." diyerek evlerinin yolunu tuttular.& ;& ;
Kaynak: Snob Magazin