İdo Tatlıses'in nişanlısı alışveriş tutkunu çıktı

Bir kız arkadaşı ile birlikte alışverişe gelen Şefkatli uzun süre alışverişin keyfini çıkardı. Gün boyu alışverişin keyfini çıkaran Şefkatli ve kız arkadaşı akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldılar. Gazetecilere poz veren Yasemin Şefkatli, "Çok yorulduk, fazla gezdik. Şimdi evimize gidiyoruz. teşekkürler, kolay gelsin." diyerek evlerinin yolunu tuttular.& ;& ;





Kaynak: Snob Magazin