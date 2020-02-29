İdlibliler, şehit askerler için Türk bayraklarıyla yürüdü
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İdlibliler, şehit askerler için Türk bayraklarıyla yürüdü

İDLİBLİLER, şehit olan 34 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı.

29.02.2020 19:43 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:44
İdlibliler, şehit askerler için Türk bayraklarıyla yürüdü

İDLİBLİLER, şehit olan 34 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Ellerinde 'Çanakkale'de mezarlarımız komşuydu, 'de kanlarımız karıştı', 'Türklerle kan kardeşiyiz' yazılı dövizlerle slogan attı.

İdlib'de, saat kulesi meydanında toplanan yaklaşık bin kişi, rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan 34 asker için ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Meydandan cadde boyunca yürüyüşe geçen yaklaşık bin kişi, ellerinde 'Çanakkale'de mezarlarımız komşuydu, İdlib'de kanlarımız karıştı', 'Türklerle kan kardeşiyiz' yazılı dövizlerle Türk askerleri lehine slogan attı. Rejime lanet okuyan gruba çevredeki esnaf da destek verdi.


Kaynak: DHA

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