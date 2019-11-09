İdlib'te HTŞ protesto edildi

09.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:01

İdlib halkı, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünü protesto etti. Bütün şehirde sokaklara dökülen protestocular, Heyet Tahrir eş-Şam'ın İdlib'ten çıkmasını istiyor.

Suriye'nin İdlib kentinin güneyindeki Maaret en-Numan'da yüzlerce Suriyeli, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütüne karşı protesto gösterisi düzenleyerek karşıt sloganlar attı. Protestocular, tüm ekonomik ve diğer faaliyetlerin HTŞ'nin elinde bulunduğunu belirterek, İdlib'den çıkarılması gerektiğini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA