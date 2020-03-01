: İdlib şehitleri için saygı yürüyüşü

01.03.2020 20:49 | Son Güncelleme: 01.03.2020 20:51

Samsun'da, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Samsunspor Taraftar Grupları öncülüğünde bir araya gelen yaklaşık 5 bin kişi, İstiklal Caddesi'nde toplandı.

Burada dev Türk bayrağı açarak yürüşe geçen grup, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Askere uzanan eller kırılsın", "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atarak yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

Grup adına konuşan Ali Anıl, Suriye'nin İdlib bölgesinde gerçekleşen hava saldırısı sonrası 34 vatan evladının şüheda ordusuna ve Hazreti Peygamber'e yoldaş olarak uğurlandığını söyledi.

Türk milleti ve Türk ordusunun tarihte her zaman altın harflerle yer aldığını belirten Anıl, "Askerimize güvenimiz sonsuzdur. Hiçbir sivil hedef alınmadan, sadece terör unsurlarını hedef alan Türk ordusunun her zaman yanında ve destekçesi olacağız." dedi.

Kaynak: AA

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