İdlib şehidi Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı

29.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:42

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Saygılı'nın (23) Türk bayrağına sarılı tabutu, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde Beyoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, İnönü Tabaklı Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Hüseyin ve annesi Ayşe ile İdlib'de daha önce birlikte görev yaptığı kardeşleri Mehmet ve Yasin ile Uzman Çavuş Bünyamin Saygılı taziyeleri kabul etti.

Babası ve kardeşleri, şehidin fotoğrafını öptü. Oğlunun fotoğrafını tutan baba Hüseyin Saygılı, "O, bütün halkımızın evladıdır. Başımız sağ olsun." dedi. Şehidin kardeşleri Mehmet ve Yasin ile Bünyamin Saygılı'nın metanetini koruduğu gözlendi.

Törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, baba Saygılı'yı elini tutarak teskin etmeye çalıştı. Güçlükle ayakta duran şehidin yakınlarını protokol üyeleri teselli etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Beyoğlu Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'ın yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuba, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç, MHP Milletvekili Sefer Aycan, CHP Milletvekili Ali Öztunç, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il başkanları, yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA