İdlib şehidi Uzman Çavuş Halil Demir son yolculuğa uğurlandı

04.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:06

İdlib'de rejim güçlerinin saldırı sonrasında şehit düşen Uzman Çavuş Halil Demir, Sakarya'da dualarla son yolculuğa uğurlandı.



İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından iç çatışmaların önlenmesi amacıyla gönderilen takviye kuvvetlere rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen yoğun topçu saldırısında 1'i teknik personel 5'i askeri personel 6 kişi şehit olmuştu. Saldırıda Uzman Çavuş Halil Demir şehit düştü. Hatay'da yapılan tören sonrası Demir'in naaşı İstanbul'un Tuzla ilçesindeki evinde helallik alınması sonrasında Sakarya'nın Pamukova ilçesine getirildi. Bacıköy merkez caminde ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze namazına Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kılınan cenaze namazı sonrası Uzman Çavuş Halil Demir'in naaşı Bacıköy Merkez Mezarlığında toprağa verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA