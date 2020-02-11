İdlib şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor

11.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:21

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Dün akşam saatlerinde havayolu ile Kayseri'ye getirilen şehidin naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morguna konuldu. Morgdan alınan Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın cenazesi, son kez Melikgazi ilçesine bağlı Osmanlı mahallesinde bulunan baba evine getirildi.

Şehidin naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Kalem Kırdı Camii'ne getirilerek, musalla konuldu. Burada, şehidin annesi Güler Albayrak, oğlunun al bayrağa sarılı tabutuna sarılarak, "Çeyizin dizili kaldı kuzum, silah arkadaşlarına selam söyle. Bir şey yapamıyorum İbrahim'im" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin baba Bayram Albayrak'ta oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

(Ali Göç - Turan Bulut - Eren Kan/İHA)

Kaynak: İHA