İdlib şehidi Piyade Uzman Onbaşı Kurtulmuş son yolculuğuna uğurlandı
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23) Bitlis'in Güroymak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23) Bitlis'in Güroymak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Kurtulmuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla getirildiği Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndan, ambulansla Güroymak ilçesindeki Gençlik Merkezi Spor Salonu'na götürüldü.
Burada saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu.
Şehidin yakınlarını, yetkililer ve askeri erkan teskin etti.
İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin cenaze namazını kıldırması ve helallik almasının ardından, şehidin naaşı defnedilmek üzere Budaklı köyündeki mezarlığa götürüldü.
Törene, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, AK Parti Bitlis milletvekilleri Cemal Taşar ve Vahit Kiler, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA